Compra de Porro não é "loucura". "Será peça essencial para os bons resultados do Sporting"

Pedro Porro será um jogador essencial para o Sporting na próxima época, diz Morato, antigo defesa dos leões, em entrevista a Bola Branca. O lateral-direito internacional espanhol, de 22 anos, já terá assinado contrato até 2025, com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, com o Sporting, que terá pagado 8,5 milhões de euros para o adquirir em defintivo ao Manchester City, de acordo com o jornal "Record". Morato aprova a compra de Porro, independentemente do retorno que o defesa possa vir a dar no futuro. O investimento não é uma "loucura", mas sim uma "aposta" num jogador muito importante para o Sporting. "Eu penso que ele [Porro] será uma peça essencial para a continuação do bom trabalho do Rúben [Amorim] e dos bons resultados do Sporting. Nunca sabemos se o investimento terá retorno, tanto a nível futebolístico como a outros níveis, a nível financeiro também. Uma loucura não é de certeza, que o Rúben e os elementos do Sporting não fariam isso. Conhecemos o Porro, o Rúben conhece melhor do que todos e acho que ele justifica esse valor por parte do Sporting", salienta. Apesar do olhar atento de campeonatos mais competitivos, Morato entende que Porro "poderá entender que será cedo partir". A Liga dos Campeões também lhe proporciona "a visibilidade que todos querem": "Poderá pensar que em termos financeiros está estável, está bem e que irá ficar. E pensará, de certeza, que gosta muito do Sporting, tem um bom grupo e toda a gente o trata bem, que é uma coisa que conta muito no futebol profissional. Bastariam estas coisas para ele tomar esta decisão."

Morato pede St. Juste e mais um central

O Sporting continua em negociações com os alemães do Mainz, com vista à contratação do defesa-central neerlandês St. Juste. Morato, antigo capitão do Sporting, lembra que há já algum tempo tinha avisado para a necessidade de se reforçar o centro da defesa. "Já quando o Sporting foi campeão, eu sempre entendi que o busílis da questão e o problema do Sporting seria na parte central, tendo em conta a idade do Coates. Tendo em conta os outros centrais de que o Sporting dispunha e dispõe, precisava de um central com muito mais velocidade, para jogar dentro do sistema em que joga. Se calhar, até dois", assinala.

St. Juste encaixa no que Morato pede, pois é um central "rápido e muito trabalhador", que encaixaria no sistema de Rúben Amorim. Ainda assim, o Sporting precisa de mais um central, "no caso de lesões e castigos".