Matheus Nunes "em sintonia" com o Sporting. "Se for para ficar, está feliz"

Humberto Salvador, padrinho de Matheus Nunes, que continua a manter uma relação muito próxima com o médio do Sporting, esclarece que não existem “propostas concretas” e que o internacional português ficará feliz em continuar onde está na próxima época.

"Coisas concretas são as que se estão a passar agora: tem contrato com o Sporting. Se surgir alguma proposta, a decisão de vender ou não passará sempre pelo clube. Portanto, ele não tem de estar intranquilo", explica, em declarações a Bola Branca.

Matheus Nunes "está em sintonia com o clube": "Se for para ficar, está feliz. Se surgir a oportunidade de ir para um grande [europeu], em que o Sporting aceite negociar e ele tenha vontade de ir, aí as coisas acontecem, se estiverem em sintonia."

De acordo com o dirigente do Ericeirense, onde Matheus Nunes começou a jogar, o médio Matheus Nunes “sente-se bem com a prestação dele este ano” e “acha que ainda tem muito para dar ao clube”.