Sarabia sai do Sporting e Paulinho tem jogado “em sacrifício”

O treinador do Sporting confirma a saída de Sarabia no final da época e revela que Paulinho tem jogado “em sacrifício”.

“Nós não dizemos, o jogador também não, mas o Paulinho tem jogado em sacrifício há muito tempo. Temos gerido a situação da melhor forma e ele vai ter as férias para recuperar”, referiu Rúben Amorim na Sporttv.

Em relação a Sarabia, o técnico dos leões não deixou dúvidas: “Sabendo que, certamente, não serei o treinador do Sarabia na próxima época, tenho a certeza de que, cada vez mais, ele tem de jogar no meio porque já não tem a explosão que tinha no Sevilha mas tem uma enorme capacidade de ligar o jogo”.

“Se tenho pena de o perder? Claro, mas o futebol é mesmo assim, o projeto continua e vão estar cá outros”, garantiu.

O Sporting venceu o Gil Vicente por 4-1.