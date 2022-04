Coates em dúvida para o Sporting-Gil Vicente

Sebastián Coates voltou a não integrar o treino do Sporting, esta sexta-feira, a 48 horas do jogo com o Gil Vicente.

O central uruguaio está em dúvida para a próxima partida dos leões, devido a fadiga muscular. Depois de ter sido substituído por Feddal no Bessa, frente ao Boavista, Coates tem realizado treino condicionado no ginásio e no relvado, em Alcochete.

Rúben Amorim poderá recorrer ao marroquino na partida com os gilistas ou apostar em Matheus Reis, que está de volta às opções, depois de ter cumprido castigo.

O Sporting volta a treinar no sábado às 10h30. O jogo com o Gil Vicente, a contar para a jornada 32 da I Liga, está marcado para domingo, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.