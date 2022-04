O Sporting voltou aos treinos esta quinta-feira, depois de um dia de folga, sem Coates.

O capitão do Sporting saiu lesionado do jogo contra o Boavista e limitou-se a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

Rúben Amorim chamou à sessão de trabalho três jovens da formação: Rodrigo Ribeiro, Rafael Fernandes e Diogo Pinto.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h30. O jogo em Alvalade frente ao Gil Vicente está marcado para domingo, às 20h30.