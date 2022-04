Rúben Amorim. "Muda a distância e isso é bom"

O treinador do Sporting considera que o tropeço do FC Porto “muda a distância [de nove para seis pontos] e isso é bom”, mas não altera o facto de os dragões irem ser campeões.

"Não muda nada. Muda a distância e isso é bom. É sempre bom prolongar as coisas, mas o foco está no que temos de fazer. A seguir temos um jogo com o Gil Vicente e temos de voltar ao nosso nível e nossas vitórias. Faz parte, há altos e baixos. O que temos de fazer não muda assim tanto, faltam três jornadas”, diz Rúben Amorim.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões insiste que “o segundo lugar é muito importante, dá-nos acesso à Champions, é isso que vamos tentar fazer".

Amorim considera que o Sporting teve "o jogo controlado" no Bessa. "Pedimos isso os jogadores, relembrando um pouco a equipa que somos. Tem a ver com ganhar jogos e não sofrer golos. Temos de focar muito naquilo que temos de fazer para não pensar noutras coisas. É o único caminho de voltarmos aos nossos níveis. A inspiração demora sempre um bocadinho a voltar mas foi um jogo que tivemos controlado. Tivemos muitas bolas entrelinhas em que conseguimos virar na primeira parte. Faltou melhor definição e maior agressividade".

Questionado sobre o segundo lugar, o treinador da equipa de Alvalade admite que "é muito difícil [que fuja] mas quando somos nós perto do objetivo obviamente a atenção é diferente, parece que falta muito". "Falta um ponto e temos a obrigação de fazer três contra o Gil Vicente, uma equipa que foi a sensação e ante um treinador que fez um excelente trabalho."

O Sporting derrotou o Boavista por 3-0 e aproximou-se do FC Porto, que perdeu em Braga.