Braga vence, mas é o Sporting que está na final da Taça de Portugal feminina

O Sporting marcou lugar na final da Taça de Portugal feminina, esta segunda-feira, apesar de ter perdido, por 3-1, no terreno do Sporting de Braga, na segunda mão das meias-finais.

Com a vantagem de 3-0 obtida na primeira mão, em Alcochete, a missão do Sporting ficou ainda mais facilitada quando, aos 33 minutos, Andreia Jacinto lançou Diana Silva na profundidade e a avançada adiantou a equipa de Mariana Cabral (fora do Estádio 1.º de Maio, devido a castigo) no marcador.

Considerando que os golos fora contam o dobro na Taça, o Sporting estava na frente da eliminatória com um resultado agregado virtual de 5-0, o que obrigada o Braga a marcar cinco golos. As minhotas aceitaram o desafio: aos 42 minutos, Vitória Almeida roubou a bola no ataque e cruzou para a área, onde apareceu a internacional mexicana Myra Delgadillo a fazer o empate.

Apesar das oportunidades de parte a parte, os golos só voltaram a surgir no segundo tempo. Ao minuto 72, Laura Luís aproveitou uma bola solta na área para colocar o Braga na frente do marcador. Sete minutos depois, as esperanças minhotas cresceram: Brenda Pérez derrubou Jermaine Seoposenwe na área e, na cobrança do penálti, Anouk Dekker fez o 3-1.

Contudo, ainda faltavam ao Braga dois golos para empatar a eliminatória (três para passar para a frente) e, até ao final, as melhores oportunidades foram do Sporting, que mandou duas bolas ao poste na mesma jogada. Ainda assim, o resultado não mais se alterou e a equipa leonina marcou bilhete no autocarro para o Jamor.

O Sporting aguarda, agora, por Amora ou Famalicão, que discutem a outra vaga na final da Taça de Portugal a partir das 17h00 desta segunda-feira, na segunda mão da outra meia-final. As minhotas venceram por 3-0 no primeiro jogo, em casa.