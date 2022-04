Soares Franco faz balanço da época. "FC Porto foi melhor, mas favorecido pelas arbitragens"

Na última noite, o FC Porto bateu o Sporting no Estádio do Dragão por 1-0 , confirmando o apuramento para a final da Taça de Portugal.

Para Filipe Soares Franco, o FC Porto tem sido melhor, mas o seu prevísivel triunfo no campeonato tem dedo dos árbitros.

A afirmação pertence ao antigo presidnete do Sporting, Filipe Soares Franco, que em entrevista a Bola Branca, analisa o momento dos leões e a luta com o FC Porto nas principais provas do calendário do futebol português: campeonato e a Taça de Portugal.

O FC Porto tem sido a melhor equipa do campeonato, mas também sido favorecido pelas arbitragens.

Antigo dirigente do Sporting não aponta a mira aos(...)

Para Filipe Soares Franco, o Sporting está a quebrar fisicamente, ao contrário do FC Porto.

"O Sporting até foi superior ao Porto na primeira parte, mas teve uma quebra física na segunda parte do jogo. A equipa teve muitos mais jogos do que no ano passado e está a acusar o desgaste. O Porto também teve, mas não se nota tanto", nota.

Derrotas com Santa Clara e Braga decisivas

Esta foi uma semana má, com a eliminação da Taça e o natural adeus ao título, depois da derrota com o Benfica.

Filipe Soares Franco enumera os momentos em que no seu entender os leões perderam a luta pelo título.

"Foi uma semana má, mas são coisas que acontecem. No campeonato, as coisas já não estavam fáceis porque perdeu mal dois jogos [Santa Clara e Sporting de Braga]. A direção, administração da SAD e equipa técnica têm feito um excelente trabalho, mas são coisas que acontecem e há que pensar já no futuro", acrescenta.