Sporting pede a adeptos que não levem adereços se não forem para a bancada visitante

Em comunicado no site oficial, esta quarta-feira, o Sporting dá várias indicações aos adeptos que vão assistir ao jogo com o FC Porto.

O Sporting pede aos adeptos que se sentem em zonas do Estádio do Dragão que não a bancada visitante, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que não levem adereços relativos ao clube.

O ponto de encontro para o cortejo dos adeptos do Sporting até ao Dragão é o Parque STCP Bonjóia, com parqueamento para viaturas, para lá da Avenida 25 de Abril. Os sportinguistas devem estar no local combinado às 18h15, com partida para o estádio para as 18h30.

O acesso ao estádio para a bancada destinada aos adeptos do Sporting acontecerá pelas portas 19 e 20.

"Os bilhetes que acedem pela porta 20 não são transmissíveis, uma vez que são para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP). Os detentores de ingresso para a ZCEAP vão ter de apresentar um documento de identificação com fotografia que tem de corresponder ao nome inscrito no bilhete", refere, ainda, o Sporting.

FC Porto e Sporting disputam uma vaga na final da Taça de Portugal. Na primeira mão, os dragões venceram, em Alvalade, por 2-1.

O segundo jogo realiza-se na quarta-feira, às 20h15, no Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.