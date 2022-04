Rúben Amorim responde a Conceição. "Há coisas que me fazem rir"

Pepe e Bruno Tabata foram suspensos por 23 dias e Matheus Reis por um jogo , devido aos confrontos entre jogadores e dirigentes de FC Porto e Sporting, no clássico da jornada 22 da I Liga. Os três jogadores falham o clássico da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Não vou fazer comentários, porque não vale a pena, até porque há coisas que me fazem rir, como o 'não vale tudo para ganhar', certas pessoas dizerem isso. Mais vale não ter qualquer tipo de comentário", disse.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, diz que as palavras de Sérgio Conceição "fazem rir" o técnico leonino.

No entanto, o Sporting poderá ainda contar com Matheus Reis e Tabata, devido aos efeitos suspensivos de um recurso. O mesmo não acontecerá com Pepe, porque não admitiu culpa pela agressão que lhe é imputada.

Na altura, Pepe e Tabata foram suspensos preventivamente por dois jogos, período que não cobre a totalidade dos 23 dias do castigo final. Quer isto dizer que estão fora do jogo entre FC Porto e Sporting, na quinta-feira, no Dragão, da segunda mão das meias-finais da Taça.

O FC Porto-Sporting joga-se nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Os dragões venceram a primeira mão, em Alvalade, por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.