Sporting. Feddal de regresso nas vésperas do jogo com o Porto

O central marroquino Zouhair Feddal está de regresso aos treinos do Sporting e pode ser opção para o duelo da Taça de Portugal, contra o Porto.

O defesa falhou os últimos dois jogos - frente ao Tondela e Sporting -, mas está de regresso às opções.

Rúben Amorim contou com todos os jogadores no penúltimo treino de preparação para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O primeiro encontro terminou com uma vitória do Porto, por 1-2.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, antes da conferência de imprensa de antevisão ao encontro, às 12h30.