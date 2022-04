Zé Eduardo: "Aplaudimos o Porto, mas época do Sporting é acima do regular"

Zé Eduardo, antigo jogador e dirigente do Sporting, acredita que é hora de "aplaudir" o iminente título do FC Porto e reconhecer que, apesar do segundo lugar, a época leonina é "acima do regular e muito positiva" para o conjunto comandado por Rúben Amorim".

Em declarações a Bola Branca, o ex-dirigente reforça que os objetivos mínimos para os clubes grandes são "a conquista de um título", e em Alvalade já estão a Supertaça e a Taça da Liga.

Com 12 pontos por disputar no campeonato, o FC Porto lidera com nove de vantagem para o Sporting. A equipa de Sérgio Conceição está a quatro pontos do título, mas pode até ser campeão na próxima jornada, caso o Sporting não venca o Boavista e os dragões façam um melhor resultado.

No final da derrota do Sporting, em casa, frente ao Benfica, Rúben Amorim assumiu que o título estava perdido.