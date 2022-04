Sporting volta aos treinos horas após a derrota no dérbi

Zouhair Feddal continua a ser a única baixa no Sporting, no regresso aos treinos, horas após a derrota com o Benfica, em Alvalade, que praticamente arreda os leões da luta pelo título.

Rúben Amorim orientou o treino na manhã seguinte ao jogo, pelo que os titulares ficaram pelo ginásio, a fazer recuperação. O central marroquino continua lesionado, em tratamento.

Os leões voltam a treinar amanhã de manhã, na Academia de Alcochete.



O Porto-Sporting, no Estádio do Dragão, joga-se na quinta-feira, às 20h15. Os dragões venceram em Alvalade na primeira mão, por 2-1. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.