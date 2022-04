Rúben Amorim assume que título está perdido

O treinador do Sporting assume que o título de campeão nacional está perdido, mas "manda" levantar a cabeça porque quinta-feira há jogo decisivo contra o FC Porto para a meia-final da Taça de Portugal.

"Sim. Temos ainda de tentar a final da Taça, vamos fazer o máximo para isso. Vamos em desvantagem, este é um momento duro na época, mas ainda temos a Taça de Portugal e temos de lutar pelo segundo lugar, que ainda não está fechado. É o que temos de fazer", disse Rúben Amorim.



Questionado sobre se os dragões seriam justos campeões, Amorim respondeu: "Quando for matematicamente, todos os campeões são justos. Não ganhando, nada mais interessa".



Já na quinta-feira joga-se a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o FC Porto e o técnico dos leões olha já para essa partida.

"Vamos em desvantagem mas somos capazes de fazer melhor. Ninguém sabe [se a derrota vai abalar]. Por mim não. Vamos dar o máximo, é um título que queremos. Temos dois, mas não chega. O futebol é assim, temos de levantar a cabeça e de olhar para o próximo desafio", acrescentou.

O Benfica venceu em Alvalade, por 2-0, com golos de Darwin e Gil Dias. O Sporting está agora a nove pontos do FC Porto e com seis de vantagem sobre os encarnados.