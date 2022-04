Feddal continua a desfalcar o Sporting a dois dias do dérbi

Zouhair Feddal continua a ser baixa nos treinos do Sporting, a dois dias do dérbi com o Benfica, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

O central marroquino foi o único ausente da sessão desta sexta-feira, tendo continuado a fazer tratamento à lesão que o afeta. Rúben Amorim chamou "vários jovens" da formação, de acordo com o Sporting.

A equipa leonina volta a treinar no sábado, às 10h30, na Academia. Duas horas depois, o treinador fará a antevisão do dérbi de Alvalade.

O Sporting-Benfica está marcado para domingo, às 20h30. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.