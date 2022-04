Tonel: "Sporting é mais sólido, mas Darwin pode decidir o dérbi"

Para o Sporting, "tudo o que não seja ganhar" frente ao Benfica, no próximo domingo, "praticamente arruma com a questão do primeiro lugar".

A opinião é de Tonel, antigo defesa-central dos leões, que encara o dérbi em Alvalade como decisivo para o Sporting nas contas do título.

"Tudo o que não seja ganhar, praticamente que arruma com a questão do primeiro lugar. Se o Porto cumprir a obrigação contra o Portimonense, em casa, e se o Sporting não vencer, ficará a oito ou nove pontos, com 12 a faltar por disputar no campeonato. Praticamente entrega o título. Para o Benfica, o jogo não tem peso nenhum, sem ser querer terminar a época o melhor possível", afirma, em declarações a Bola Branca.

O antigo defesa-central analisa um Benfica de "altos e baixos", mas que "caiu de pé em Liverpool". As águias empataram, na quarta-feira, em Anfield, e foram eliminadas da Liga dos Campeões.

No conjunto de Nélson Veríssimo destaca-se Darwin Nuñez, um avançado que "pode ajudar a decidir um jogo". Já o Sporting, clube onde esteve cinco temporadas, "é uma equipa mais sólida" e que também pelo facto de jogar em Alvalade, terá, "em teoria, alguma vantagem".