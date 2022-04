Slimani eleito melhor avançado de março no campeonato

Islam Slimani foi eleito o melhor avançado de março na I Liga.

O ponta de lança argelino, reforço de inverno do Sporting, marcou três golos em três jogos pelos leões, que venceram todos os jogos disputados no mês em causa. Slimani bateu a concorrência de dois avançados do FC Porto: Evanilson, com 18,52% dos votos, e Mehdi Taremi, com 13,33%.

Esta distinção surge numa altura em que a posição de Slimani no Sporting se encontra fragilizada. O internacional argelino não foi convocado para o último jogo dos leões no campeonato, com o Tondela.