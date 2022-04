Bilhetes do dérbi. Sporting acusa Benfica de rejeitar protocolo que impôs

"Perante a proposta de celebração do mesmíssimo acordo para o encontro da segunda volta, a Benfica SAD recusa-se a cumprir o que exigiu à Sporting SAD na primeira volta, não tendo empenhado esforços no sentido de disponibilizar a plataforma que a Sporting SAD disponibilizou em estrito cumprimento" das normais vigentes, pode ler-se em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O Sporting acusa o Benfica de não querer cumprir o protocolo que o próprio impôs, na primeira volta, de restrição do acesso dos adeptos visitantes ao estádio do dérbi.

Sporting acusa Liga de beneficiar Benfica



O Sporting lembra que o acordo aconteceu depois de o Benfica ter imposto de forma "unilateral" um condicionamento à emissão de bilhetes. Esse protocolo baseava-se num "procedimento ilegal" relacionado com o tratamento de dados pessoais sem o devido consentimento.

Na altura, foi estabelecido um compromisso entre os dois clubes e a Liga, para que "o mesmo acordo" fosse aplicado na segunda volta. "Pelo menos, para quem age de boa fé", assinala o Sporting.

"Fica, por isso, por demais evidente que a única motivação da Benfica SAD era impedir o apoio por parte dos nossos adeptos, como agora é criar mais um caso, não aceitando um procedimento imposto por si na primeira volta", acrescenta o clube de Alvalade.

A SAD do Sporting garante que vai "entregar os bilhetes no mesmo modelo que faz para todos os clubes" e critica "a parcimónia que a Liga adotou nesta questão". O clube leonino alega que é a segunda vez que a Liga "permite que o Benfica seja um caso de exceção do futebol português".

Sporting e Benfica defrontam-se no domingo, às 20h30, para a 30.ª jornada da I Liga. O dérbi de Alvalade, que opõe os segundo e terceiro classificados, terá arbitragem de Fábio Veríssimo. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.