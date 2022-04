Sporting prepara dérbi ainda sem Feddal

Sporting continua sem contar com Zouhair Feddal, central marroquino, que é o único ausente na preparação para o jogo com o Benfica, no domingo.

O Sporting arrancou os treinos desta semana, depois da folga na segunda-feira, sem o internacional marroquino. Rúben Amorim chamou Gilberto Batista, José Marsà e Francisco Silva para o treino dos campeões nacionais.

Rúben Amorim já sabe que não poderá contar com Matheus Reis no dérbi frente ao Benfica. O lateral, recentemente eleito melhor defesa do mês, viu o quinto cartão amarelo frente ao Tondela e vai cumprir um jogo de suspensão.

O Sporting volta a preparar o dérbi lisboeta na quarta-feira, em Alcochete.

O Sporting vem de uma vitória frente ao Tondela, por 1-3, e tem encontro marcado com o Benfica, no domingo, às 20h30. O jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.