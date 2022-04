Sporting ilibado de fraude no contrato de Rúben Amorim

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) absolveu a SAD do Sporting no caso de alegada fraude no contrato com Rúben Amorim, segundo noticia o jornal "Record".

Em causa estava a falta de habilitações do treinador do Sporting, que no último sábado chegou ao jogo número 100 no comando técnico dos leões. O processo vinha desde a temporada 2019/20, quando assinou pelo Sporting.

O treinador foi ilibado, mas o Sporting foi condenado, na altura, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a um jogo de interdição do estádio. Inicialmente, Rúben Amorim arriscava uma pena que poderia ir até seis anos de suspensão, mas foi ilibado.



O Sprorting foi absolvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto, pelo Tribunal Central Administrativo do Sul e, agora na última instância após recursos da FPF, pelo Supremo.

Todo o processo arrancou com a participação da Associação Nacional de Treinadores (ANTF), quando Rúben Amorim foi contratado ao Sporting ao Braga. O treinador começou a carreira na I Liga sem o nível máximo de treinador da UEFA, o que limitava as suas ações no banco de suplentes durante os jogos.