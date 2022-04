Matheus Reis faz o "bis" em prémios de melhor defesa do mês

Matheus Reis, defesa do Sporting, foi eleito melhor defesa do mês da I Liga pela segunda vez consecutiva. O prémio é referente a março.

O lateral de 27 anos, também usado como central por Rúben Amorim, recebeu 25,19% dos votos dos treinadores, superando Mbemba, do FC Porto, com 11,11% dos votos, enquanto Pepe, também dos dragões, completou o pódio com 8,15% dos votos.

O brasileiro foi totalista nos três triunfos do Sporting, período no qual os leões sofreram apenas um golo. Matheus Reis viu o quinto cartão amarelo frente ao Tondela, no sábado, e vai falhar o dérbi frente ao Benfica, na próxima semana.

Matheus Reis chegou ao Sporting no mercado de janeiro da época passada. Esta temporada, leva dois golos e duas assistências em 41 jogos disputados.