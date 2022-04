Dias Ferreira: "Não tem havido beneficiados pelas arbitragens"

Dos chamados três grandes não há uma equipa que esteja a ser beneficiada pelas arbitragens. A opinião é manifestada em Bola Branca por Dias Ferreira. Depois de mais uma jornada de campeonato, e de um Vitória de Guimarães-FC Porto onde os vimaranenses contestaram as duas grandes penalidades assinaladas a favor dos dragões, o antigo dirigente do Sporting faz um balanço do campeonato ao nível das arbitragens. O advogado considera que os erros têm sido distribuídos pelos jogos de FC Porto, Sporting e Benfica, concluindo que "não existe uma equipa que tenha sido beneficiada", em relação às outras duas. A cinco jornadas do final do campeonato o FC Porto continua a liderar com seis pontos de avanço do Sporting.

Dias Ferreira admite que será muito díficil a revalidação do título por parte dos leões, considerando, no entanto, que "enquanto for, matematicamente possível", os leões vão continuar a lutar e a acreditar. Boa gestão de Amorim Sliman foi afastado do jogo com o Tondela por falta de compromisso com o grupo de trabalho, mas já voltou a treinar com a equipa. Dias Ferreira elogia o trenador Rúben Amorim, para quem não há as chamadas "vacas sagradas". "Não chegou a haver caso porque Rúben Amorim soube resolver a questão da melhor maneira, o plantel não pode ter 'vacas sagradas'", refere.