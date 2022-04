Rúben Amorim não poupa em Tondela a pensar no Benfica

"Não vai mudar nada. Quem não puder jogar com o Benfica não vai jogar. Este é o jogo mais importante. Importante para manter a vantagem para o Benfica, que depois vamos encontrar, e isso é um aspeto psicológico muito importante. Não vamos poupar ninguém. Quem não puder jogar não joga, temos um grupo de grande qualidade. Não vamos aumentar a intensidade, o que vamos fazer é aumentar a intensidade em relação ao último jogo", frisou o técnico do Sporting, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Tondela, da jornada 29.

Matheus Reis, Ugarte, Pedro Gonçalves e Paulinho falharão o jogo com o Benfica caso vejam cartão amarelo frente ao Tondela. No entanto, Rúben Amorim recusa poupar quem quer que seja ou reduzir a agressividade.

Mais 100 jogos só ganhando mais troféus



A visita a Tondela marca o jogo 100 de Rúben Amorim ao comando do Sporting. Uma marca bonita, que o técnico espera estender.

"Espero estar mais 100 jogos, sabendo que se não ganhar amanhã [sábado], se não ganhar ao Benfica e se for eliminado para a Taça poderei já não ter mais do que três jogos. É a nossa realidade, vivo bem com isso. O objetivo é ficar muitos anos no Sporting, mas tudo depende dos resultados e do que acontecer já em Tondela", disse Amorim.



O Sporting não pode contar com Palhinha e Nuno Santos, castigados, nem com Feddal, que "sentiu uma dor no treino e vai estar fora". Rúben Amorim vai convocar o catalão José Marsà, da equipa B.



O Tondela-Sporting, da jornada 29 da I Liga, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio João Cardoso. Terá arbitragem de Luís Godinho, com Vasco Santos no videoárbitro. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.