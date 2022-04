Rúben Amorim. Lesão de Uribe "não retira favoritismo ao FC Porto" na corrida ao título

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera que o FC Porto continua a ser o principal candidato à conquista do campeonato, pela vantagem de seis pontos para os leões, apesar da lesão de Uribe.

O médio colombiano, um dos principais jogadores do Porto, está a contas com uma rotura muscular na coxa esquerda. Falhará ao Vitória de Guimarães, além de ter o resto da época em risco. Ainda assim, Rúben Amorim lembrou que as equipas grandes costumam ter soluções à altura.

"Baixas não retiram qualquer tipo de responsabilidade. São equipas fortes, os três clubes [grandes], mesmo o Braga, têm opções para todas as posições. Isso não nos dá nenhuma vantagem, nem retira ao favoritismo do Porto de ganhar o título, porque têm seis pontos de avanço e cada vez há menos jogos. Portanto, isso não ajuda em nada", garantiu o treinador do Sporting, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Correr e esperar deslize na frente

Amorim mantém a crença de que o Sporting pode vencer os jogos todos até ao fim, assim como a desconfiança de que o Porto dificilmente tropeçará.

"O Porto está muito forte, não tem perdido pontos e cada vez o fim aproxima-se mais. Se perdermos ou empatarmos algum dos nossos jogos, ficará muito mais difícil. Todas as semanas é vencer e ver o que acontece com o Porto", assumiu.

