Rúben Amorim está "satisfeito" com os médios que tem, mas não fecha a porta a Morita

Rúben Amorim garante que está satisfeito com os médios que tem à disposição. Contudo, admite que o Sporting já está a precaver-se para todas as situações de mercado que possam surgir no verão, pelo que não nega a possibilidade da contratação de Hidemasa Morita ao Santa Clara.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Sporting foi questionado sobre o interesse do Sporting em Morita. O médio internacional japonês, de 26 anos, assumiu o desejo de rumar a Alvalade.

"Como com todos os jogadores, só vamos falar do mercado quando estivermos nessa fase. O foco é no jogo com o Tondela. Estou muito contente com os médios que temos. Obviamente, estamos a preparar a próxima época, porque é assim que temos de fazer. Pelas nossas condições, pela nossa realidade, temos de nos precaver para todas as situações de mercado que possam acontecer", sustentou.

De acordo com o jornal "A Bola", o Sporting está disposto a oferecer 3,5 milhões de euros à cabeça, mais um milhão mediante o cumprimento de objetivos, por Morita. O Santa Clara ficaria com 20% do passe.