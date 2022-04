Varandas e o Sporting, “clube honesto”

O presidente do Sporting lembrou o fundador do clube para reforçar os valores dos leões.

“Sou apenas mais um dos outros presidentes, que tem como principal missão continuar a transmitir o que é o Sporting e, sobretudo, os seus valores. O Sporting terá de ser sempre o Sporting de José Alvalade, um clube com caráter, com valores, com dignidade. Um clube honesto”, disse Frederico Varandas.

O líder leonino discursou durante o lançamento da biografia de José Alvalade, o fundador do clube, em abril de 1906.

Lembra Varandas: “Ficamos a conhecer muito mais do que um homem, ficamos a conhecer também a história do Sporting”.

Na cerimónia esteve também José Roquete, antigo presidente do clube e neto de José Alvalade.