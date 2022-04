Sporting. Decisão sobre Rafael Leão adiada para 17 de maio

Foi adiada para 17 de maio a decisão sobre o pagamento da indemnização de Rafael Leão ao Sporting.

Os leões ganharam direito a indemnização, após a rescisão do avançado na sequência da invasão de Alcochete, no Tribunal Arbitral do Desporto.

Leão foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros, mais juros e custas de tribunal.

No dia 17 de maio será conhecida a final.