Rúben Amorim treina com todos, mas sabe que não conta com dois para Tondela

Rúben Amorim prepara a deslocação a Tondela com todos os jogadores em treino, mas prepara plano para a partida sem Palhinha e Nuno Santos, titulares no último jogo do Sporting, frente ao Paços de Ferreira.

Palhinha viu quinto amarelo e deverá ser rendido por Ugarte; Nuno Santos foi punido com um jogo de castigo pelo Conselho de Disciplina, devido a factos ocorridos na final da Taça da Liga, em janeiro, e Matheus Reis surge como alternativa mais provável para ocupar o lugar do ala português, com Feddal e Neto a discutirem a titularidade no centro da defesa leonina.

No treino desta quarta-feira destaque para as chamadas do central da B, o espanhol José Marsà, e do guarda-redes Francisco Silva, de 16 anos, que tem sido opção nos sub-19.

O Sporting visita Tondela no sábado, para a jornada 29 da I Liga. O jogo é às 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.