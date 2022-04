Nuno Santos falha deslocação do Sporting a Tondela

Nuno Santos foi suspenso por um jogo, pelo Conselho de Discplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD), e vai falhar o jogo com o Tondela, no sábado, a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

O castigo deve-se a alegados insultos dirigidos a Everton, do Benfica, na final da Taça da Liga, que o Sporting venceu, a 29 de janeiro.

Segundo o CD, o processo contra o ala de 27 anos tinha como base “factos ocorridos no jogo”. “Decide-se julgar procedente a acusação e, em consequência, condenar o arguido na sanção de suspensão por um jogo e na sanção de multa no valor de 1.020 euros”, pode ler-se no mapa de castigos.

Nuno Santos foi suplente utilizado na vitória sobre o rival Benfica (2-1), mas antes de ser opção para o técnico Rúben Amorim dirigiu algumas palavras, aparentemente insultuosas, a Everton, junto à linha lateral.J

á no decorrer da presente temporada, Nuno Santos foi punido com um jogo de suspensão, depois de reagir aos comentários dos adeptos do Vizela, onde o campeão nacional venceu por 2-0, num encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol.

Nuno Santos cumpriu esta época 44 jogos e tem 10 golos. O último no domingo, na vitória contra o Paços de Ferreira (2-0) para a I Liga. Além de Nuno Santos, Rúben Amorim também não contará com Palhinha para a deslocação a Tondela, no sábado. O médio viu quinto amarelo na I Liga esta temporada no encontro com o Paços.

O Sporting, segundo classificado do campeonato, a seis pontos do líder FC Porto, joga sábado, às 20h30, com o Tondela, equipa que está em posição de "play-off" de manutenção. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.