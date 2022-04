Sporting volta aos treinos com jovens integrados e titulares em recuperação

O Sporting voltou aos treinos na manhã seguinte à vitória frente ao Paços de Ferreira, sem os titulares dessa partida.

De acordo com a nota oficial, os titulares do jogo em Alvalade fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram no relvado. Rúben Amorim chamou alguns jovens da formação ao treino, sem revelar quais.

Depois de um dia de folga, o plantel voltará a trabalhar às ordens de Rúben Amorim na quarta-feira, na Academia.



O Sporting volta a jogar no próximo sábado, às 20h30, em casa do Tondela, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.