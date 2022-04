Sporting viaja para defrontar o Dínamo de Kiev. "Fico feliz que o jogo seja realizado"

A equipa de sub-19 do Sporting partiu para Bucareste, na Roménia, onde vai defrontar os ucranianos do Dínamo de Kiev, um jogo que teve de ser adiado devido à invasão russa no país.

Diego Callai, guarda-redes da equipa leonina, fala num "momento delicado" para a equipa ucraniana, mas fica feliz que o jogo se realize, uma vez que não seria justo que o Sporting seguisse em frente sem jogar.

"É um momento delicado face às condições adversas no mundo. Não podemos ser afetados em termos sentimentais, é um jogo com peso e o Dínamo tem vindo a fazer uma grande competição. Falava-se de uma não realização do jogo, o que faria com que o Sporting passasse diretamente, mas não era justo para o Dínamo. Fico feliz que o jogo seja realizado", disse, no aeroporto.

O Dínamo de Kiev-Sporting será o primeiro jogo oficial de uma equipa ucraniana desde o início da guerra. O treinador Filipe Pedro diz que a equipa "está sensível" com o momento que os adversários vivem fora de campo, mas promete lutar pela vitória da mesma maneira.

"Temos simpatia pelo povo ucraniano. Mas será um adversário, é um jogo e vamos ser iguais a nós próprios. Vamos tentar ganhar e fazer o nosso melhor. Não vamos abdicar dos nossos princípios, mas claro que estamos sensíveis e queremos que se resolva o mais rapidamente possível", termina.

O Sporting disputa o apuramento para os quartos de final da Youth League em Bucareste, casa emprestada ao Dínamo de Kiev para a competição. A partida estava inicialmente marcada para o dia 2 de março, na Ucrânia.

O jogo está marcado para quinta-feira, dia 7 de abril, às 13h00. Caso siga em frente, Sporting terá encontro marcado com o Benfica.