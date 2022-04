Penálti sobre Paulinho motiva críticas do Benfica. Amorim encara como "excelente elogio"

O penálti de André Ferreira, guarda-redes do Paços de Ferreira, sobre Paulinho, do Sporting, motivou críticas do Benfica à arbitragem do jogo do rival, que Rúben Amorim encara apenas como um "elogio". O lance ocorreu aos 18 minutos de jogo, quando o guardião pacense derruba Paulinho dentro da área. Inicialmente, Vítor Ferreira assinalou simulação e mostrou o cartão amarelo ao internacional português, mas viria a reverter a decisão depois de consultar as imagens no monitor. Sarabia converteu a grande penalidade, o primeiro de dois golos na vitória em Alvalade. O Benfica criticou a decisão através da sua rede social Twitter, na conta oficial dedicada à comunicação social. As águias garantem que o VAR já tirou "pelo menos" nove pontos ao clube e beneficia os rivais na luta pelo título. "O sistema VAR que sonegou ao Benfica pelo menos nove pontos esta época continua a beneficiar os rivais, jornada após jornada. Em Alvalade, assistimos a mais um momento grave nesta Liga, desta vez em modo criativo. O VAR está a servir para desvirtuar a verdade desportiva deste campeonato, quando a sua missão é precisamente a contrária", pode ler-se. Também Jan Vertonghen, defesa do Benfica, deixou uma crítica implicita ainda durante o jogo em Alvalade: "Esta liga surpreende-me todas as semanas".

No final do jogo, Rúben Amorim foi questionado sobre as críticas das águias e fala num "excelente elogio" e num "milagre". "Acho que é um excelente elogio, é o maior elogio que podem dar à nossa equipa técnica. Dizerem que conseguimos que o Sporting fosse beneficiado pela arbitragem. É o grande milagre que esta equipa técnica conseguiu", começou por dizer. O treinador do Sporting afirmou que ainda não tinha visto o lance: "O árbitro deu amarelo, foi ao VAR, viu nas imagens, assinalou. Não mudou o teor do jogo, não mudou o domínio do jogo. Continuou a ser o mesmo jogo durante toda a partida".