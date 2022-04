Rúben Amorim. “Ansiedade no estádio passou para a equipa”

O treinador do Sporting considera justo o triunfo (2-0) contra o Paços Ferreira, apesar de alguns momentos de ansiedade.

“Criámos várias situações, mas durante o jogo foi um resumo de uma época, com muita ansiedade no estádio que passou para a equipa. Depois, ouvimos os primeiros assobios, já não me lembrava. Estávamos com dificuldades para ligar o jogo. Depois, fizemos o segundo golo e controlámos o jogo”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões reconhece que as entradas de Ugarte e Marcus Edwards melhoraram o rendimento da equipa.

“É sempre essa a ideia. Às vezes corre bem ou não. Foi nessa fase em que estávamos a ter dificuldade na construção. Depois melhorámos. Segurámos mais e mantivemos a equipa do Paços no seu meio-campo com passes mais longos.”

Questionado sobre a exibição de Ugarte, Amorim não tem dúvidas: “É um jogador que vive um bom momento. Há que aproveitar o bom momento”.

Olhando para a tabela e para as distâncias em relação a Benfica e FC Porto, o treinador campeão nacional desvaloriza e reafirma: “Enquanto matematicamente for possível, tudo pode acontecer no campeonato. Continuo a acreditar que conseguimos preparar cada jogo durante a semana e levar os três pontos nos seis jogos que faltam.”

O Sporting venceu 2-0 o Paços Ferreira, com golos de Sarabia e Nuno Santos. A distância para o líder FC Porto é, neste momento, de três pontos dado que os dragões só jogam esta segunda-feira.