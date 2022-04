Rúben Amorim. “Ganhar os jogos. No fim, fazemos as contas”

O treinador do Sporting quer vencer todos os jogos que faltam até ao final do campeonato para depois fazer as contas.

“Sei que é possível ganhar os jogos todos, tenho essa convicção. Depois, o que tiver de acontecer, acontecerá. Já deixei de fazer contas há algumas semanas. Não acredito em mais nada que não seja ganhar os nossos jogos. No fim, fazemos as contas”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões reafirma: “O alerta que temos é que estamos a seis pontos do primeiro classificado, que tem perdido menos pontos que nós. É isso que pode fazer a diferença. Estamos sempre alerta e sabemos que é possível perder pontos em qualquer jogo, mas não hipotecamos nada se não ganharmos e também não garantimos nada se vencermos. Temos de vencer todos os jogos se quisermos ganhar o título ou ficar no segundo lugar. Quando isso estiver matematicamente garantido podemos relaxar e pensar apenas e só no primeiro lugar”.

Sobre o adversário deste fim-de-semana, o Paços de Ferreira, Amorim deixa elogios: “Preparamos o jogo da melhor maneira, contra uma equipa que após a chegada de César Peixoto conquistou 22, 23 pontos. Vem a Alvalade sem pressão, a pressão está toda do nosso lado. Sabemos das dificuldades que vamos ter, mas estamos preparados para o jogo”.

A partida está marcada para este domingo, a partir das 20h30. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.