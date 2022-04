Coates, Ugarte e Slimani regressam aos treinos do Sporting

Sebastián Coates, Manuel Ugarte e Islam Slimani regressaram, esta sexta-feira, aos treinos do Sporting, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções.

Os três jogadores já estiveram à disposição de Rúben Amorim no penúltimo dia de preparação para a receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

O treinador chamou à sessão Nicolai Skoglund e Edu Pinheiro, jogadores da formação. O Sporting volta a treinar no sábado, pelas 10h00. Às 12h30, Amorim faz a antevisão do encontro com o Paços.

O Sporting-Paços de Ferreira está marcado para domingo, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.