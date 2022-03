Adán e a luta pelo título. "Temos de dificultar ao máximo a vida ao Porto"

Antonio Adán, experiente guarda-redes do Sporting, reconhece que as contas do título não estão fáceis para os leões, com distância "considerável" de seis pontos para o FC Porto, mas o objetivo é vencer todos os jogos até ao fim da época e complicar a tarefa aos dragões.

"Seis pontos é uma distância considerável, mas temos de nos focar em nós. Temos de vencer todos os jogos e lutar até ao fim. É a obrigação do nosso clube. Caso o Porto seja campeão, temos de lhes dificultar a vida ao máximo, tem de ser na última jornada. Queremos vencer todos os jogos e lutar por este objetivos", disse, à Sport TV.

Também a seis pontos de distância está o Benfica e Adán destaca a importância do segundo lugar para o clube, com acesso direto à Liga dos Campeões.

"Temos de manter a distância para o Benfica. É importante para o clube estar novamente na Liga dos Campeões no próximo ano", termina.

Adán, de 34 anos, é o titular da baliza do Sporting desde a temporada passada. Restam sete jornadas para o final da época.