Dínamo Kiev revela data do jogo com o Sporting

O Dynamo Kiev divulgou, num comunicado, a data em que vai defrontar o Sporting no jogo a contar para os oitavos de final da UEFA Youth League.

Ainda sem pronuniciação oficial da parte da UEFA, a equipa ucraniana fez saber que já está a preparar o encontro com os leões, que se realizará, segundo o Dynamo, no dia 7 de abril, no Estádio do Rapid Bucarest.

O jogo, inicialmente marcado para dia 2 de março, foi adiado, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia, numa fase inicial, para dia 9 do mesmo mês. Contudo, e tendo em conta que a situação não se alterou significativamente e que o Dynamo não tem instalações de treino, o encontro ficou em suspenso.

É na Roménia que a única equipa ucraniana nas competições europeias tem treinado. No comunicado o clube agradece ao presidente do Steua de Bucareste por ceder as instalações de treino.

O Dínamo fez também saber que a equipa de sub-19 está a realizar jogos de preparação. Este sábado venceram o Steua por 5-0.

O vencedor deste encontro vai disputar o acesso à meia-final com o Benfica, que venceu os dinamarqueses do Midtjylland, por 2-3.