Slimani marca pela Argélia no "play-off" de acesso ao Mundial

Islam Slimani, avançado do Sporting, marcou na vitória da Argélia em casa dos Camarões, na primeira mão do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

O ponta de lança leonino decidiu o jogo aos 40 minutos, de cabeça, depois de um livre cobrado por Belaili.

O avançado de 33 anos, que esteve na CAN em janeiro, marcou o seu 42º golo pela seleção no 85ª internacionalização.

A segunda mão da eliminatória joga-se na próxima terça-feira.

Slimani voltou ao Sporting em janeiro e leva quatro golos e uma assistência em 10 jogos disputados.

Congo empatou na receção a Marrocos, com Mbemba, central do FC Porto, a titular. Na outra partida, a Tunísia foi até casa do Mali vencer por 1-0.