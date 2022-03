Sporting e Benfica tentam empréstimo de Francisco Trincão

Sporting e Benfica estão interessados em contratar Francisco Trincão para a próxima época, segundo avança o jornal "Record".

A intenção de ambos os clubes será garantir o extremo internacional português, de 22 anos, por empréstimo do Barcelona. Já terão contactado o empresário do jogador, o compatriota Jorge Mendes, nesse sentido.

Atualmente, Trincão está cedido ao Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra, com que soma dois golos e uma assistência em 24 jogos.

O futuro do avançado está nas mãos do Barcelona e do treinador, Xavi Hernández, que ainda não teve oportunidade de observá-lo pessoalmente e até poderá querer contar com ele para a próxima temporada.

Um ingresso no Benfica ou no Sporting seria o regresso de Francisco Trincão ao futebol português, dois anos depois. O Barcelona contratou-o ao Sporting de Braga - onde foi treinado por Rúben Amorim, agora em Alvalade - no final da época 2019/20, a troco de 31 milhões de euros.