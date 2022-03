Sarabia convocado para a seleção espanhola

Pablo Sarabia, avançado do Sporting, foi convocado mais uma vez para a seleção espanhola.

O avançado emprestado pelo Paris Saint-Germain continua a ser um dos indiscutíveis de Luis Enrique e foi convocado para os amigáveis contra a Albânia e Islândia.

Pedro Porro, do Sporting, e Abel Ruiz, do Sporting de Braga, não integram as escolhas do selecionador espanhol.

O avançado de 29 anos está no Sporting desde o início da época, emprestado pelo PSG no negócio de Nuno Mendes, e soma 13 golos e oito assistências em 36 jogos disputados pelo Sporting. O extremo soma 16 internacionalizações pela "La Roja".

Uma das grandes novidades é na baliza, onde David Raya, do Brentford, foi convocado pela primeira vez. Raúl De Tomás, antigo jogador do Benfica, foi mais uma vez convocado.

A Espanha, que já tem lugar garantido no Mundial do Qatar, joga com a Albânia e Islândia dois amigáveis de preparação.

Os escolhidos:

Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), Robert Sánchez /Brighton) e David Raya (Brentford)



Defesas: Marcos Alonso (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Laporte (Manchester City), Pau Torres (Vilarreal), Eric García (Barcelona), Diego Llorente (Leeds) e Carvajal (Real Madrid).

Médios: Rodri (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (Valência).

Avançados: Dani Olmo (Leipzig), Sarabia (Sporting), Morata (Juventus), Raúl de Tomás (Espanhol), Ferran Torres (Barcelona) e Yéremy Pino (Villarreal)