Gonçalo Inácio volta aos treinos em dia de convocatória para a seleção

Gonçalo Inácio regressou aos treinos do Sporting esta quinta-feira, recuperado de uma gripe.

O jovem de 20 anos falhou a partida contra o Moreirense, na segunda-feira, e regressou apenas esta quinta-feira aos trabalhos.

Inácio volta aos treinos no dia em que regressa aos convocados da seleção nacional.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, a última sessão antes do jogo em casa do Vitória de Guimarães. Rúben Amorim faz a antevisão do jogo às 15h00.

O Vitória-Sporting joga-se no sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.