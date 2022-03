Sporting obrigado a bater Moreirense para não deixar FC Porto fugir mais ainda

O Sporting procura voltar a colocar-se a seis pontos do líder do campeonato, o FC Porto, esta segunda-feira, na visita ao aflito Moreirense, penúltimo classificado, no jogo que fecha a jornada 26.

A goleada de domingo do Porto na receção ao Tondela, por 4-0, deixou os vigentes campeões nacionais a nove pontos da liderança. Algo que obriga a equipa de Rúben Amorim a vencer em Moreira de Cónegos, para não deixar fugir ainda mais o principal rival na luta ao título.

O Sporting tentará, também, capitalizar o empate de sexta-feira do Benfica com o Vizela, por 1-1. Caso vença, ficará com seis pontos de vantagem sobre os encarnados, terceiros classificados, e mais perto do acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada.