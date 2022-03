Manuel Fernandes: "Sporting não pode falhar contra o Moreirense"

"Ganhando, o Sporting pode alimentar a esperança de ser campeão, até porque o FC Porto não me convence e, com o Tondela, foi o que se viu."

Com uma vitória em Moreira de Cónegos, o Sporting voltará a ficar a seis pontos do FC Porto e alargará para igual valor a vantagem sobre o terceiro classificado, o Benfica. Manuel Fernandes avisa, portanto, em entrevista a Bola Branca , que os leões estão proibidos de falhar.

Fernandes aposta em Edwards e junta avançados



O extremo inglês Marcus Edwards, reforço de inverno do Sporting, pode estrear-se a titular frente ao Moreirense, especialmente depois do que fez no terreno do Manchester City, na Liga dos Campeões.

"O Edwards teve uma prestação excelente em Manchester. Entrou muito bem, apesar de ter apanhado o Manchester City mais desgastado, mas fez coisas interessantes. Pode ser uma aposta para o jogo com o Moreirense", admite Manuel Fernandes, nesta entrevista à Renascença.

O Sporting que pode voltar a jogar com Paulinho e Slimani na frente de ataque. Para Manuel Fernandes, os dois jogadores são compatíveis.

"O Slimani é um jogador que dá tudo o que tem, e tecnicamente evoluiu muito. Mesmo no Sporting, nos primeiros anos, ele tinha algumas dificuldades, mas depois começou a melhorar. Hoje está um jogador diferente, para melhor, e pode jogar em simultâneo com o Paulinho, como ficou provado nos últimos jogos", refere o antigo avançado.