Soares Franco: “Varandas vai ser uma peça muito importante na renovação do futebol português”

“A reação do presidente da Liga parece-me um pouco fraca. Se a Liga acha que não tem responsabilidade nenhuma sobre o que se está a passar no futebol e os incidentes que têm ocorrido, acho que se está a demitir da sua função”, acusa, em entrevista à Renascença .

No discurso de tomada de posse para o novo mandato , Frederico Varandas pediu às instituições em Portugal que “cuidem do desporto” e da democracia. O antigo presidente leonino explica que esta frase “vem na sequência de várias que ele tem dito nos últimos três anos e meio” e deixa críticas a Pedro Proença, que defendeu que os recentes incidentes com pirotecnia não são um problema do futebol.

“É absolutamente natural que Frederico Varandas seja uma peça muito importante no xadrez da renovação do futebol português”, diz, em Bola Branca .

Para Soares Franco, é “legitimo que o presidente do Sporting queira ser um dos líderes do futebol em Portugal” e “vai ser”, tanto pela “força e perseverança” que tem demonstrado, como pela “juventude que representa”.

No “dia um” do novo mandato de Frederico Varandas como presidente do Sporting , Filipe Soares Franco, antigo presidente dos leões, deixa elogios ao dirigente leonino e críticas ao presidente da Liga Portugal, Pedro Proença.

Frederico Varandas inicia hoje o novo mandato como presidente do Sporting. Filipe Soares Franco fala de um primeiro mandato “brilhante”, onde tem “recuperado o clube, tanto para com os sócios, como desportivamente”.

“A única expectativa que eu tenho é a dedicação, o espírito de missão e o espírito vencedor que o presidente Frederico Varandas e a sua equipa têm. É só isso que eu espero deles”, afirma.

Na tomada de posse para o novo mandato, Frederico Varandas reforçou a aposta na melhoria das infraestruturas do clube, tanto no estádio, como no museu e academia. Filipe Soares Franco concorda que, “ao fim de mais de uma década, é natural que as infraestruturas tenham de ser modernizadas, recuperadas”.

“Vejo com muito agrado essa missão que o conselho diretivo assumiu para este mandato”, sublinha.

Filipe Soares Franco foi presidente do Sporting entre 2005 e 2009. Varandas foi reeleito presidente do Sporting no último sábado, com 86% dos votos.