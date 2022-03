Sporting "aprendeu com os erros e bateu-se muito bem" em Manchester

Luís Filipe considera que o Sporting conseguiu deixar, com o nulo no terreno do Manchester City, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, uma imagem bem diferente, para melhor, em relação ao primeiro jogo, que perdera por 0-5, em Alvalade.

"Independentemente do primeiro jogo ter resolvido a eliminatória, o Sporting bateu-se muito bem. A equipa aprendeu com os erros cometidos na primeira mão e demonstrou que tem crescido ao longo da competição", salienta o antigo jogador do Sporting, em entrevista a Bola Branca.

Amigo pessoal de Rúben Amorim, Luís Filipe mostra satisfação por continuar a vê-lo no comando técnico dos leões e considera, até, que é a melhor opção para a carreira do jovem treinador. No entanto, alerta para o facto da situação poder ter alterações a qualquer momento.

"Se ele o disse, é porque considera que é o melhor para a sua carreira e eu também acho que faz bem. No entanto, no futebol, as coisas, às vezes, mudam muito rápido, quer para o lado positivo ou negativo, e o Rúben tem frisado isso sempre", ressalva.