Vidigal pede "muitas precauções" e alteração de estratégia para defrontar o City

Luís Vidigal considera que o Sporting deve entrar em campo frente ao Manchester City, em Inglaterra, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o intuito de defender o prestígio do clube e apontar já às outras competições em que está inserido.

A eliminatória está fechada, conforme assumiu Rúben Amorim, depois do 0-5 em Alvalade, e o Sporting vai jogar sem Matheus Nunes, castigado, além de João Palhinha, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, lesionados. Em entrevista a Bola Branca, Vidigal admite que o risco de novo resultado pesado aumenta sem boa parte dos jogadores.

"A estratégia terá de assentar numa boa organização defensiva, muitas precauções e levar o jogo para um ritmo mais baixo. Do outro lado, há muita qualidade, intensidade e um nível competitivo completamente diferente. Estrategicamente, o comportamento terá, também, de ser diferente", refere o antigo médio e capitão de equipa do Sporting.



Luís Vidigal concorda que a eliminatória está fechada e destaca que há que ir pensando já nas outras competições. A melhor maneira de o fazer é realizar, esta quarta-feira à noite, um bom jogo, considera:

"Há que dar uma grande resposta e não perder mais jogadores, porque se percebe que há algum desgaste na equipa. O Sporting não pode entrar na discussão direta do jogo, tem de ser inteligente, condicionar as ações do adversário e encurtar o espaço onde vai desenvolver o seu jogo."

Continuidade de Rúben Amorim é excelente notícia



Na terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de Manchester, Rúben Amorim disse já estar a preparar a próxima época no Sporting, em conjunto com Frederico Varandas e Hugo Viana.

Declaração que caiu bem entre os adeptos e que foi recebida da melhor forma por Vidigal, para quem esta "é uma excelente notícia".

"Rúben Amorim tem demonstrado um potencial enorme e ainda está longe daquilo que é, verdadeiramente. Imagine-se aquilo que ele poderá fazer no futuro. Um jovem treinador, que começou há pouco tempo, e que já confirma todo o seu potencial. Só têm a ganhar o Sporting e o Rúben Amorim, que assim vai ter a experiência de mais um ano num grande clube como o Sporting. Vai potenciar mais jovens e tem tudo para dar certo", conclui Luís Vidigal, nesta entrevista à Renascença.

O Manchester City-Sporting está marcado para as 20h00, no Estádio Etihad, e será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler. Terá relato em direto nae acompanhamento ao minuto em