Sporting tenta deixar boa imagem no adeus à Liga dos Campeões

Com a eliminatória já fechada, como o próprio Rúben Amorim assumiu, o Sporting defronta o campeão inglês com várias baixas: Matheus Nunes, castigado, não viajou para Inglaterra, tal como os lesionados João Palhinha, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves. Situação que deverá levar o treinador a apostar em jogadores menos utilizados e até da equipa B.

O Sporting defronta, esta quarta-feira, o Manchester City, em Inglaterra, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa tentativa de limpar a imagem deixada no primeiro jogo (0-5).

Foi o que aconteceu com Dário Essugo, titular na última jornada da I Liga, com o Arouca (2-0), mas que esta noite ficará de fora do onze, segundo Amorim revelou na antevisão da partida. O técnico leonino quer vencer em Manchester: "Não interessa se a eliminatória está fechada."

"A única gestão é a carga física, para proteger os jogadores para todas as posições. Vai jogar a melhor equipa para conseguirmos um bom resultado. Temos de lutar pela vitória", sublinhou Rúben Amorim.