Pedro Porro: "Sei que Pep Guardiola me tem no radar"

Pedro Porro acredita que está no radar de Pep Guardiola e promete trabalho para continuar a brilhar, seja no Manchester City ou no Sporting.

Em entrevista ao jornal britânico "The Times", o lateral internacional espanhol, emprestado pelo City ao Sporting, não escondeu o entusiasmo por, finalmente, conhecer o compatriota que orienta o clube inglês.

"Não tive a sorte de conhecer Guardiola, mas estou ansioso por isso. Ele é um dos melhores treinadores da história. Não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas sei que ele me tem no seu radar. A minha obrigação é trabalhar arduamente", sublinhou o defesa, de 22 anos.

Porro não recusaria voltar já ao City

Pedro Porro não esconde que integrar o plantel do Manchester City, agora ou mais para a frente, "seria uma oportunidade imperdível". O contrato de empréstimo ao Sporting termina no verão e o futuro ainda é incerto.

"Tenho contrato até 2023. Não sei o que vai acontecer este verão. Claro que gostava de jogar pelo City um dia. É a melhor equipa da Europa neste momento e seria bom jogar com aqueles jogadores", reconheceu.



O Sporting está praticamente eliminado da Liga dos Campeões, depois de ter perdido, na primeira mão, em casa, por 0-5. "Uma noite horrível", assume Porro, que quer lavar a imagem no terreno do City:

"Parece ser uma missão impossível dar a volta porque o resultado foi muito convincente, mas vamos a Manchester para competir de cabeça erguida e tentar ganhar o jogo, mesmo que não nos qualifiquemos."