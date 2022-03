Rúben Amorim quer vencer em Manchester. "Não interessa se a eliminatoria está fechada"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, desvaloriza as baixas na equipa do Manchester City, que terá apenas 14 jogadores disponíveis para defrontar os leões.

Em conferência de imprensa, o técnico leonino diz que a equipa que será apresentada pelos ingleses "não deixa ninguém tranquilo".

"Temos de ter noção de que jogadores estamos a falar. Eles só precisam de 11. Olhando para os que estão disponíveis, não há facilidade, podem todos muito bem ser os titulares. Não consigo dizer qual é o onze tipo da equipa, são um grupo curto e são todos titulares. A equipa não deixa ninguém tranquilo", disse, em Manchester.

Amorim reconhece que poderá existir alguma mudança na equipa por motivos físicos: "A única gestão é a carga física, para proteger os jogadores para todas as posições. Vai jogar a melhor equipa para conseguirmos um bom resultado".

O treinador do Sporting já assumiu depois da derrota por 5-0 na primeira volta que "a eliminatória está decidida", mas aponta para uma vitória em casa do City.

"Temos de lutar pela vitória, não interessa se a eliminatoria está fechada", atira.

Rúben Amorim recordou ainda essa goleada pesada em Alvalade e explica o que quer que a sua equipa faça melhor.

"Entramos bem no jogo, até ao primeiro golo conseguimos ter bola. Espero que os jogadores não levantem o braço à espera de fora de jogo quando a bola está em jogo, que não escorreguem como foi no terceiro golo deles. Que tenhamos alguma sorte. Seria bom pressionar melhor, que se entenda os momentos de pressão e ter um pouco mais de bola", termina.

O Manchester City-Sporting joga-se nesta quarta-feira, no Estádio Etihad, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.