Rúben Amorim leva dois jovens no avião para Manchester

Rúben Amorim promoveu duas novidades na lista de convocados do Sporting para a visita ao Manchester City, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O avançado Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, e o médio Renato Veiga, de 18, da equipa B, ambos também com jogos pelos sub-19 e sub-23 esta época, integram a lista de 21 jogadores que viajam para o norte de Inglaterra. Ainda nenhum se estreou pela equipa principal do Sporting.

O Sporting não pode contar com os lesionados Palhinha, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, além do castigado Matheus Nunes. A chamada de Renato Veiga colmata as ausências dos dois médios-defensivos.

A eliminatória dos "oitavos" da Champions está praticamente fechada, uma vez que o City venceu, por 0-5, em Alvalade, na primeira mão.

O Manchester City-Sporting joga-se na quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Convocatória do Sporting:



Guarda-redes: Adán, João Virgínia, André Paulo;

Defesas: Pedro Porro, Esgaio, Coates, Feddal, Matheus Reis, Neto, Rúben Vinagre, Gonçalo Inácio;

Médios: Ugarte, Paulinho, Dário Essugo, Renato Veiga, Tabata;

Avançados: Nuno Santos, Marcus Edwards, Sarabia, Rodrigo Ribeiro, Slimani e Paulinho.